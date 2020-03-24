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Otomobillere buharlı korona önlemi

- Otomobillere buharlı korona önlemi Kahramanmaraş'ta oto kuaförleri 60 derece sıcak buhar ile otomobilleri dezenfekte ediyor Kahramanmaraş'ta oto kuaför ve yıkamacıları, korona virüs önlemleri kapsamında otomobilleri buharlı ilaçlarla dezenfekte ediyor.

24.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:06
- Otomobillere buharlı korona önlemi
Kahramanmaraş 'ta oto kuaförleri 60 derece sıcak buhar ile otomobilleri dezenfekte ediyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta oto kuaför ve yıkamacıları, korona virüs önlemleri kapsamında otomobilleri buharlı ilaçlarla dezenfekte ediyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında çalışma yapan oto yıkamacılar, temizliğe farklı bir boyut kazandırarak otomobillere buharlı dezenfekte yapıyor. 60 derecelik sıcak buhar uygulanan otomobillerin klima, emniyet kemeri ve direksiyon gibi yerler şok etkisiyle dezenfekte ediliyor.
Korona virüs nedeniyle sürücülerin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını belirten oto yıkamacı Adem Sarı, "Korona virüs konusunda vatandaşlarımızın duyarlı davranmaları ve gerekli tedbirleri almaları son derece önemli. Bu kapsamda bizler de virüs konusunda gerekli bilgileri aldıktan sonra dezenfekte işlemine başladık. Otomobilleri korona virüse karşı, 60 derecelik sıcak buhar sayesinde dezenfekte yapmaya başladık. Bu konuda müşterilerimiz de yoğun bir ilgi göstermekte ve şu anda araçları büyük bir titizlikle temizliyoruz. Elimizden geldiği kadar talebe yetişmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmalarını tavsiye ediyorum. Araçların düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi de son derece önemli. Yaptığımız işlemin tamamı ise 100 lira" dedi. Otomobillere buharlı korona önlemi

Kaynak: İHA

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Otomobillere buharlı korona önlemi
Etiketler : Kahramanmaraş, Kuaför, Genel

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