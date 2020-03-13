Menü
Haberler ›› Güncel ››Otomobillere koronavirüs önlemi - Güncel

Otomobillere koronavirüs önlemi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, hijyen tedbirlerini de ön plana çıkardı.

13.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:58
Otomobillere koronavirüs önlemi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, hijyen tedbirlerini de ön plana çıkardı. Kişisel hijyenin yanı sıra otomobil temizliği de hastalıktan korunmada önem taşıyor. Bu kapsamda hijyen sağlık paketi hazırladığını duyuran Otovınn, kurumsal ve bireysel araçlar için yüzde 50'ye varan indirim fırsatı sunacağını açıkladı.

Dünyayı sarsan koronovirüsün Türkiye 'de ortaya çıkmasının ardından alınan önlemler sıklaştırıldı. Kişisel hijyenin yanı sıra toplu taşıma araçları, okul, AVM gibi yerlerde de dezenfekte çalışmaları yapılmaya başlandı. Oto yıkama, otopark, vale, oto bakım gibi sektörlerde kurumsal ve bireysel araçlara mobil uygulama üzerinden hizmet veren Otovınn, hastalıktan korunmada otomobil temizliğinin önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamayla akıllı ödeme sistemi Otovınn indirim kararını duyurdu.

Otovınn'dan yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Genel Müdür Emre Deneyici şunları söyledi:

"Türkiye genelindeki bin 600 hizmet noktasıyla 'Otovınn Hijyen Sağlık Paketi'ni vatandaşların hizmetine sunduk. Koronavirüs salgını konusunda Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm devlet kurumlarımız örnek bir mücadele veriyor. Bu bir kriz durumudur ve böyle zamanlarda vatandaşlarımızın ihtiyacı olan gıda ve hijyen ürünlerine astronomik zamlar yapılması etik ve yasal bir davranış değildir. Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş'ın dün yaptığı açıklamadan sonra Otovınn olarak olağanüstü indirim yapma kararı aldık."

NORMAL ŞARTLARDA BİLE YILDA DÖRT KEZ YAPILMALI

Koronavirüse karşı hijyenin önemine dikkat çeken Genel Müdür Deneyici, "Virüs, bakteri ve mantarlar başta klimalar olmak üzere otomobillerin pek çok noktasında kolaylıkla barınıp çoğalabiliyor. Kurumsal ve bireysel olarak kullandığımız araçlarda antibakteriyel temizlik ve dezenfektasyon işlemi normal şartlarda bile yılda dört defa muhakkak yapılmalı. Halk arasında klima hastalığı adı verilen lejyoner hastalığı klimalardan yayılıyor. Amerika Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 10 bin ile 100 bin kişinin bu hastalığa yakalandığını ve bunun yüzde 5-15'inin ölümle sonuçlandığı bildiriyor. Türkiye'de bu oranın daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu nedenle otomobil temizliği hayati önem taşıyor" diye konuştu.

YÜZDE 50 İNDİRİM DUYURUSU

Uyguladıkları kampanyanın detayları hakkında bilgi veren Genel Müdür Emre Deneyici, "Otovınn Hijyen ve Sağlık Paketi'nin içeriğinde ozonlama sterilizasyon, klima dezenfeksiyonu, detaylı antibakteriyel iç temizlik, sterilizasyon ve antivirüs uygulaması yer alıyor. Otovınn mobil uygulaması üzerinden kurumsal ve bireysel araçlar için yüzde 50'ye varan indirim oranıyla satın alınabilecek. Otovınn Hijyen ve Sağlık Paketi Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak" dedi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, CEO, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın