Otomobillerin çarpışmasıyla 7 kişi yaralandı, toplanan kalabalık 'sosyal mesafe'yi unuttu
ADANA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralanırken, olay yerinde toplanarak sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalığı ise polis dağıttı.
04.06.2020 01:23 | Son Güncelleme: 04.06.2020 01:29
Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Yıldırım yönetimindeki 31 SY 475 plakalı otomobil ile Ertuğrul Kıvanç Kurt'un kullandığı 01 L 9201 plakalı otomobil, caddede çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan İsmail Yıldırım, itfaiye tarafından araçtan çıkarılırken 7 yaralı, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza yerinde toplanan ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar ise polisin araç megafonundan yaptığı anonslarla dağıtıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Etiketler: İsmail Yıldırım, Polis, Güncel, Haber