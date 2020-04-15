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Otomobillerin çarpıştığı kazada polis memuru öldü, 3 kişi yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

15.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:52
Sivas 'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görevli polis memuru Mehmet Harun Okşar idaresindeki 58 ABG 369 plakalı otomobil, Galericiler Kavşağı'nda, Ahmet Turan Yücer (21) yönetimindeki 06 BP 2489 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada polis memuru Okşar, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü Yücer ile araçta bulunan Selimhan Kıral (21) ve Furkan Yıldız (22) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Otomobillerin çarpıştığı kazada polis memuru öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel
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