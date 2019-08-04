Haberler» Güncel» Haber

Otomobillerin çarptığı 3 safkan Arap atı telef oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan 3 safkan Arap atı, iki otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

04.08.2019 23:43 Otomobillerin çarptığı 3 safkan Arap atı telef oldu
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan 3 safkan Arap atı, iki otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
Yılmaz Akdemir'in kullandığı yabancı plakalı otomobil ile Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 plakalı otomobil, Malatya-Akçadağ kara yolunda önlerine çıkan 3 ata çarptı.
Yaralanan sürücüler ile yabancı plakalı araçta bulunan Ayten ve çocukları Diyar, Zilan ve Kivan Akdemir kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada telef olan 3 atın, 150 yıldır safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçtığı öğrenildi.
Öte yandan, personelin işletmeden kaçan atlardan bir kısmını yakaladığı, diğerlerini arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Akçadağ, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:30   Rize'de 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu
00:30   Rize'de sağanak etkili oldu, caddeler göle döndü
00:27   Maganda kurşununun isabet ettiği Hüseyin öldü
00:26   AB, Sudan'daki anlaşmayı olumlu karşıladı
00:22   Muğla'da denizde mahsur kalan 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:19   Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğun öldürülmesi
00:10   DHA YURT BÜLTENİ-20