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Otomobillerin çarptığı 3 safkan Arap atı telef oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan 3 safkan Arap atı, iki otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

04.08.2019 23:58
Otomobillerin çarptığı 3 safkan Arap atı telef oldu
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan 3 safkan Arap atı, iki otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
Yılmaz Akdemir'in kullandığı yabancı plakalı otomobil ile Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 plakalı otomobil, Malatya-Akçadağ kara yolunda önlerine çıkan 3 ata çarptı.
Yaralanan sürücüler ile yabancı plakalı araçta bulunan Ayten ve çocukları Diyar, Zilan ve Kivan Akdemir kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada telef olan 3 atın, 150 yıldır safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçtığı öğrenildi.
Öte yandan, personelin işletmeden kaçan atlardan bir kısmını yakaladığı, diğerlerini arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Akçadağ, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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