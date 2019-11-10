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Otomobillerin çarptığı çoban öldü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken iki otomobilin peş peşe çarptığı çoban Burhan Özdemir (34), hayatını kaybetti.

10.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:59Otomobillerin çarptığı çoban öldü

GAZİANTEP'in ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken iki otomobilin peş peşe çarptığı çoban Burhan Özdemir (34), hayatını kaybetti.

Kaza, Nurdağı- Bahçe karayolu Kurudere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Koyunlarını otlattıktan sonra eve dönen Burhan Özdemir, yolun karşısına geçmek isterken N.Y. yönetimindeki 80 ES 345 plakalı otomobilin çarpasıyla yola savruldu. Yerdeki Özdemir'e arkadan gelen B.B.'nin kullandığı 27 ACN 588 plakalı otomobil de çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Özdemir, ihbar üzerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Özdemir, hayati tehlikesi olduğu için 'teki özel hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan Burhan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Jandarma, iki otomobil sürücüsünü de gözaltına aldı.



Burhan Özdemir, Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: DHA

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