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Otomobillerin tekerleri fırladı, ortalık savaş alanına döndü

Otomobillerin tekerleri fırladı, ortalık savaş alanına döndü Kaldırımda ilerleyen bisikletli de kazaya karıştı Kağıthane'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza Kağıthane'de çok hızlı gittiği ve makas attığı ileri sürülen lüks araç kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu.

20.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:42
Otomobillerin tekerleri fırladı, ortalık savaş alanına döndü
Kaldırımda ilerleyen bisikletli de kazaya karıştı
Kağıthane 'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza
İSTANBUL - Kağıthane'de çok hızlı gittiği ve makas attığı ileri sürülen lüks araç kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada otomobillerin tekerleri fırladı ortalık savaş alanına döndü. Kazaya kaldırımda ilerleyen bir bisikletli de karıştı, 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Kağıthane'de meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir aracın sürücüsü hızlı bir şekilde ve makas atarak seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks araç zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada otomobillerin tekerleri fırladı ortalık savaş alanına döndü. Kazaya kaldırımda ilerleyen bir bisikletli de karıştı. Bisiklet sürücüsü ve 1 otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı. Otomobillerin tekerleri fırladı, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İHA

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Otomobillerin tekerleri fırladı, ortalık savaş alanına döndü
Etiketler : Kağıthane, Polis, 3. Sayfa

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