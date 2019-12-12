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Otomobillerinde trafodan çalınmış parçalar bulunan iki zanlı, gözaltına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde, otomobillerinde çalıntı trafo parçaları ele geçirilen iki zanlı yakalandı.

12.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:02Otomobillerinde trafodan çalınmış parçalar bulunan iki zanlı, gözaltına alındı.
'in ilçesinde, otomobillerinde çalıntı trafo parçaları ele geçirilen iki zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 35 NDP 45 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada trafo parçaları bulundu. Araştırma sonucu trafo parçalarının yakındaki bir zeytinlik bahçesindeki elektrik trafosuna ait olduğu belirlendi.

Otomobilde bulun V.Y. ile E.E. gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bergama, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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