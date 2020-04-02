Otomotiv ana sanayide üretim tamamen durdu
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen parça tedariğinde sıkıntı yaşanan otomotiv sektöründe tüm üretim durdu.
02.04.2020 04:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 04:57
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen parça tedariğinde sıkıntı yaşanan otomotiv sektöründe tüm üretim durdu. Ford Otosan, Honda , Toyota, Hyundai, Renault, Mercedes Benz Türk, Karsan, Man, Anadolu Isuzu, Otokar ve Türk Traktör'ün ardından Tofaş da üretime ara verdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ford Otosan, Koronavirüs, Honda, Ekonomi