27 Şubat 2019, 17:27
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Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor

Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor

Ford Motor Co'nun Çin'de düşük otomobil satışları nedeniyle binlerce çalışanını işten çıkarmaya başladığı bildirildi.

ABD'li otomotiv üreticisi Ford Motor Co'nun Çin'deki ortak girişiminin Çin ekonomisindeki düşük otomobil satışları nedeniyle 20 bin çalışanından binlercesini "sessizce işten çıkarmaya başladığı" iddia edildi.

FORD AÇIKLAMA YAPMADI

New York Times'ta yer alan haberde işten çıkarmaların sayısına ilişkin bilginin kaynağı belirtilmedi. Ford habere ilişkin açıklama yapmadı. Ford'un Changan Automobile Group ile ortaklaşa kurduğu yerel ortak girişim şirketi sözcüsü, açıklama talebine cevap vermedi.

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