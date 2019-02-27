Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor

ABD'li otomotiv üreticisi Ford Motor Co'nun Çin'deki ortak girişiminin Çin ekonomisindeki düşük otomobil satışları nedeniyle 20 bin çalışanından binlercesini "sessizce işten çıkarmaya başladığı" iddia edildi.
FORD AÇIKLAMA YAPMADI
New York Times'ta yer alan haberde işten çıkarmaların sayısına ilişkin bilginin kaynağı belirtilmedi. Ford habere ilişkin açıklama yapmadı. Ford'un Changan Automobile Group ile ortaklaşa kurduğu yerel ortak girişim şirketi sözcüsü, açıklama talebine cevap vermedi.
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