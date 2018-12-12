Otomotiv Devi Karsan, İtalyan Otobüs Şirketinin Yüzde 70'ini Aldı

Karsan, Industria Italiana Autobus SpA'daki (IIA) payını bu şirketten alacaklarına mahsuben 3,6 milyon euro karşılığında yüzde 5'ten yüzde 70'e yükseltti. Hali hazırda şirkette yüzde 5 payı bulunan Karsan, lisans çerçevesinde IIA'ya ait olan Menarinibus markalı araçların Türkiye'de üretim ve satışını yapıyor.

ÜÇ KİŞİLİK YÖNETİM KURULUNUN İKİSİ KARSAN TARAFINDAN ATANDI

Karsan, gece saatlerinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre payları sermaye artırımı yoluyla edindi. Açıklamada ayrıca, IIA'nın üç kişilik Yönetim Kurulunun ikisinin Karsan tarafından atandığı bilgisine yer verildi.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Lisans sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'de münhasır üretim, dağıtım ve satışını yaptığımız Menarinibus markalı otobüslerin tüm marka haklarına sahip, İtalya merkezli ve 7.250.000 Euro sermayeli IIA şirketinin 11 Aralık 2018 tarihli Genel Kurul toplantısında, İtalyan mevzuatı doğrultusunda yapılan bilanço açıklarının kapatılması ve sermayenin tamamlanmasını teminen primli sermaye artırımı prosedürüne, Şirketimiz tarafından alacağımıza mahsuben 3.629.642,19 Euro tutarında katılım sağlanmış, bu işlem sonucunda IIA'daki yüzde 5 olan ortaklık payımız yüzde 70'e yükselmiştir. IIA'nın üç kişilik Yönetim Kurulunun ikisi Şirketimiz tarafından atanmış olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Antonio Bene Yönetim Kurulu Başkanı, Şirketimiz Muharras Üyesi Sayın Okan Baş ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır."