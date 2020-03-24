Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Otomotiv devleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele için solunum cihazı üretecek - Haberler

Otomotiv devleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele için solunum cihazı üretecek

Uluslararası otomotiv şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için solunum cihazı ve diğer tıbbi donanımları üretmeye başlayacak.

24.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:50
Otomotiv devleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele için solunum cihazı üretecek
Uluslararası otomotiv şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için solunum cihazı ve diğer tıbbi donanımları üretmeye başlayacak.
BBC'de yer alan habere göre, ABD'de General Motors, Ford ve Tesla, üretim kapasitelerinin bir bölümünü salgınla mücadele çabalarına destek için kullanmaya hazırlanıyor.
ABD'li üreticiler General Motors, Ford ve Tesla, Kovid-19 hastalarının bakımı için kritik olan ve ABD'de vaka sayısının giderek artmasıyla stoğunun yetersiz kalacağı tahmin edilen solunum cihazlarının büyük ölçekte üretilmesi için imkanlarını seferber edeceklerini açıkladı.
Otomobil üreticilerinin bu adımı, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) solunum cihazı üretimini arttırmak için tıbbi cihazların üretiminde öngörülen tedarik ve kriterleri hafifleteceği açıklamasının ardından geldi.
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tıbbi cihaz üreticileri, mevcut üretim kısıtlamaları ve arz sıkıntısına çözüm olarak ürettikleri ürünlerde malzeme ve tedarikçi değişikliklerini çok daha kolay yapabilecek. Otomotiv şirketleri gibi diğer üreticiler de arzı arttırmak üzere üretim bantlarını kolayca dönüştürebilecek." ifadelerini kullandı.
F1 takımları da desteğe hazır
Japon otomotiv üreticisi Nissan, ABD'li spor otomobil üreticisi McLaren ve İngiliz savunma, havacılık ve uzay şirketi Meggitt ile yeni bir solunum cihazı üretmek üzere ortaklık kurdu.
Dünyanın en büyük traktör üreticilerinden Hint otomotiv şirketi Mahindra Group da fabrikalarında solunum cihazı üretmek üzere çalışmalara başladığını duyurdu.
İngiltere'de Formula 1 yarışlarında mücadele eden takımların temsilcileri, geçen hafta yaptıkları açıklamada, tıbbi donanım üretimine katkı sağlamak için hükümet ve sağlık kurumlarına teknoloji, tasarım ve üretim desteği sağlamaya hazır olduklarını bildirmişti.
Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan Kovid-19 şu ana dek 380 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayılarının artmasıyla klinik durumu ileri düzeydeki hastaların hayatta tutulması için elzem olan solunum destek cihazı stokunun, sağlık sistemleri en gelişmiş ülkelerde dahi yetersiz kalacağı tahmin ediliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, General Motors, Ford, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Haberler
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
İspanya’da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı Haberler
İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haberler
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:50: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber 13:50: Bolu'da, aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye ceza - Haber 13:50: Hikmet Karaman'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı - Haber 13:50: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık bağış daha yapıldı - Haber 13:49: 'Vefa İletişim Merkezi'yle vatandaşlara yardım götürülüyor - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading