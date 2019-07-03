03.07.2019 12:42
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Otomotiv endüstrisinin devlerinden Lee Iacocca 94 yaşında yaşamını yitirdi

Otomotiv endüstrisinin devlerinden Lee Iacocca 94 yaşında yaşamını yitirdi

– Otomotiv endüstrisi devlerinden, Ford Mustang'in geliştirilmesinde katkısı olan ve Chrysler'i mali çöküşten kurtaran Lee Iacocca 94 yaşında, parkinosn hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

– Otomotiv endüstrisi devlerinden, Ford Mustang'in geliştirilmesinde katkısı olan ve Chrysler'i mali çöküşten kurtaran Lee Iacocca 94 yaşında, parkinosn hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kariyerine 1946 yılında, 22 yaşındayken, Ford'da başlayan Iacocca, 1970 yılında şirketin başkanlığına yükseldi.
Ford'un tanınmış modeli Mustang'in üretiminde katkısı olan Iacocca, 1978 yılında Henry Ford Jr tarafından işine son verilmesi ardından, firmanın rakiplerinden Chrysler'e katıldı. Iacocca, ABD Kongresi'ni 1979 yılında 1.5 milyar dolarlık bir kurtarma paketine ikna etmesiyle, 1980'li yılların başında Chrysler'i mali çöküşten kurtarmıştı.
Iacocca, Chrysler'den 1992 yılında emekliye ayrılmadan önce, firmanın imajını düzeltmek için  çaba göstermiş ve şirketin mali sorunlarının anlatıldığı reklam kampanyalarında da rol alarak geleceğe yönelik başarı sözü vermişti.
Iacocca ayrıca 1982 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından, Özgürlük Anıtı-Ellis Adası Vakfı'na Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Henry Ford, Chrysler, Ford, Ekonomi

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