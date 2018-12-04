Otomotiv Pazarındaki Rekabet Lideri Değiştirmedi

SIRA MARKA Ocak-Kasım 2017 Ocak-Kasım 2018 Yüzde Değişim Fark (Adet) 1 RENAULT 111.222 74.303 -33,19 -36.919 2 VOLKSWAGEN 101.188 58.483 -42,20 -42.705 3 FIAT 101.857 58.212 -42,85 -43.645 4 FORD 94.200 57.832 -38,61 -36.368 5 HYUNDAI 45.611 31.378 -31,21 -14.233 6 TOYOTA 37.749 30.485 -19,24 -7.264 7 DACIA 40.921 26.690 -34,78 -14.231 8 PEUGEOT 34.239 25.624 -25,16 -8.615 9 HONDA 22.638 25.240 11,49 2.602 10 NISSAN 29.180 22.295 -23,59 -6.885 11 MERCEDES-BENZ 30.310 20.610 -32,00 -9.700 12 OPEL 40.113 18.986 -52,67 -21.127 13 SKODA 21.053 18.710 -11,13 -2.343 14 CITROEN 21.408 11.326 -47,09 -10.082 15 BMW 16.066 11.133 -30,70 -4.933 16 AUDI 18.461 11.116 -39,79 -7.345 17 SEAT 14.701 9.410 -35,99 -5.291 18 KIA 12.886 8.763 -32,00 -4.123 19 VOLVO 3.756 4.942 31,58 1.186 20 MITSUBISHI 3.333 3.567 7,02 234 21 SUZUKI 3.545 2.357 -33,51 -1.188 22 JEEP 2.027 2.015 -0,59 -12 23 ISUZU 2.113 1.775 -16,00 -338 24 IVECO 2.194 1.385 -36,87 -809 25 SUBARU 1.457 1.222 -16,13 -235 26 MINI 1.270 1.082 -14,80 -188 27 LAND ROVER 1.638 1.021 -37,67 -617 28 MAZDA 1.198 852 -28,88 -346 29 KARSAN 1.343 816 -39,24 -527 30 PORSCHE 605 528 -12,73 -77 31 SSANGYONG 573 319 -44,33 -254 32 DS 89 214 140,45 125 33 ALFA ROMEO 293 180 -38,57 -113 34 JAGUAR 306 175 -42,81 -131 35 LEXUS 92 50 -45,65 -42 36 MASERATI 66 44 -33,33 -22 37 SMART 104 30 -71,15 -74 39 INFINITI 100 18 -82,00 -82 38 FERRARI 13 18 38,46 5 40 ASTON MARTIN 18 15 -16,67 -3 41 BENTLEY 12 8 -33,33 -4 42 LAMBORGHINI 6 2 -66,67 -4 TOPLAM 819.954 543.231 -33,75 -276.723

04 Aralık 2018 Salı 15:50



04 Aralık 2018 Salı 15:50

MURAT BİRİNCİ - Yılın ocak-kasım döneminde yüzde 33,75 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Bu yılın 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Renault 74 bin 303 adetle yine zirvedeki yerini korudu.Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-kasım döneminde 425 bin 478 otomobil, 117 bin 753 hafif ticari araç satıldı. 543 bin 231 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 daraldı.Ocak-kasım döneminde yoğun rekabete sahne olan otomotiv pazarında Renault liderliği bırakmazken, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri değişti.Yılın ocak-kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvedeki yerini korudu. Renault liderliği bırakmasa da pazardaki daralmaya paralel satışları yüzde 33,2 azalarak 74 bin 303'e indi. Aynı dönemde marka, pazar payını ise yüzde 13,6'dan yüzde 13,7'ye çıkardı.Geçen yılın 11 ayında sıralamada üçüncü olan Volkswagen, bu yıl 58 bin 483 satışla ikinciliğe yükseldi. 58 bin 212 satış yapan Fiat ise ikincilikten üçüncülüğe geriledi.Honda üç, Toyota iki basamak yükseldiBu yılın 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Ford 57 bin 832 adetle dördüncü ve Hyundai 31 bin 378 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.2017'nin ocak-kasım döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 30 bin 485 satışla altıncılığa ulaştı. Dacia 26 bin 690 adetle bir basamak gerilerek listede yedinci oldu. Peugeot ise 25 bin 624 adetle bir basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı.Listede 2017'nin 11 ayında 12'nci sırada bulunan Honda 25 bin 240 satışla dokuzuncu oldu. Nissan 22 bin 295 satışla listede bir basamak yükselerek onuncu sıraya ulaştı.Volvo satışlarını en çok artıran markaYılın ocak-kasım döneminde binin üzerinde satış rakamına ulaşan markalar incelendiğinde, 3 marka satışlarını artırırken, 24'ünün satışlarında düşüş yaşandı.Satışlarını geçen yılın 11 ayına göre en çok artıran marka yüzde 31,6 ile Volvo oldu. Volvo, yılın ocak-kasım döneminde 4 bin 942 satış gerçekleştirdi.Volvo'yu yüzde 11,5'lik artışla Honda ve yüzde 7,02'lik yükselişle Mitsubishi takip etti.Söz konusu dönemde satışları en fazla azalan marka yüzde 52,7 ile Opel oldu. Geçen yılın 11 ayında 40 bin 113 adetlik satışa ulaşan Opel, bu yılın aynı döneminde 18 bin 986 satış yaptı. Bu markayı yüzde 47,1'lik düşüşle Citroen ve yüzde 42,9'luk azalışla Fiat izledi.Kasım ayında da Renault liderKasım ayında otomotiv pazarı yüzde 42,3 daralarak 100 bin 859'dan 58 bin 204'e geriledi.Kasım ayında da toplam pazarda Renault 6 bin 168 adetlik satışla liderliğini korurken, Volkswagen 6 bin 143 adetle ikinci, Fiat 5 bin 977 adetle üçüncü, Toyota 5 bin 647 adetle dördüncü ve Ford 5 bin 132 adetle beşinci sırada yer aldı.Markaların 2018 ve 2017 yıllarının 11 ayında ulaştığı toplam satış adetlerine göre sıralaması şöyle: