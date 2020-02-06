Otomotiv Sanayisi için imzalar atıldı

GTÜ'nün üzerinde çalıştığı alanlardan biri olan otomotiv ve otomotiv tedarik sanayine bu işbirliği ile yerli ve milli hedefler gözetilerek önemli çıktılar sağlanması hedefleniyor.

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ile Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) arasında gerçekleştirilen İşbirliği Protokolü GTÜ Senato Salonunda, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper KANCA, TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Berke ERCAN tarafından imzalandı. GTÜ Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN ve TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Berke ERCAN koordinatörlüğünde oluşturulan ve Eğitim-Öğretim, Kariyer Geliştirme (staj, mezun istihdamı, kariyer etkinlikleri düzenleme), AR-GE İşbirlikleri konu başlıkları altında imzalanan Protokol kapsamında, ilk faaliyet olarak TAYSAD ile ortaklaşa yürütülecek olan ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin güz ve bahar dönemlerinde seçebilecekleri "Endüstride Mühendislik Uygulamaları" isimli bir ders açılacak. Açılacak bu ders ile öğrencilerin derslerde teorik olarak edindikleri bilgileri, otomotiv ve otomotiv tedarik sanayii sektöründe pratiğe dönüştürmeye yönelik uygulamalar yapabilmelerine, sektörde faaliyet gösteren firma çalışanları ve yöneticileri ile iletişim kurabilmelerine ve sektörü tanıyarak kariyerlerine yön verebilmelerine imkan sağlaması amaçlandı. Protokol imza töreninde konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN üniversitenin önemle üzerinde çalıştığı yerli ve milli hedeflere hizmet ettiği otomotiv ve otomotiv tedarik sanayinde eğitim ve ARGE faaliyetleri amaçlı imzalanan protokolün taraflar için yararlı olacağına inandığını belirtti. Bu çalışmalar sonrasında uzun ve kısa vadede bu sektöre hem kariyer anlamında hem de teknoloji anlamında önemli çıktılar sağlanacağı ve bunun takipçisi olacağını söyledi. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper KANCA ise protokol için, "GTÜ ile komşuyuz. Bizim OSB de 2 bin mühendis var, 90 firma dünya çapında işler yapıyor. Üniversite sanayi işbirliği için inanılmaz bir potansiyel var. Umuyoruz gelecekte bu işbirliğinin nasıl faydalı işlediğini gururla göstereceğiz." dedi.