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Otomotiv satışları martta frene bastı

Bu yılın ocak ve şubat aylarında yaklaşık yüzde 90 artış gösteren otomobil ve hafif ticari araç pazarı, mart ayında hız keserek sadece yüzde 1.6 arttı.

02.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:43
Otomotiv satışları martta frene bastı
Bu yılın ocak ve şubat aylarında yaklaşık yüzde 90 artış gösteren otomobil ve hafif ticari araç pazarı, mart ayında hız keserek sadece yüzde 1.6 arttı. Ticari araç pazarı ise yüzde 4 daraldı. Sektör temsilcileri asıl kaybın nisanda yaşanacağını öngörüyor.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi
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