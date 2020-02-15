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Otomotiv satışlarında yerli üretimin payı arttı

Türkiye otomotiv pazarında geçen yıl toplam satışlarda yerli üretim araçların payı 2018'e kıyasla yaklaşık 6 puanlık artışla yüzde 43'e yükseldi.

15.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:10Otomotiv satışlarında yerli üretimin payı arttı
otomotiv pazarında geçen yıl toplam satışlarda yerli üretim araçların payı 2018'e kıyasla yaklaşık 6 puanlık artışla yüzde 43'e yükseldi.
AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporlarından derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,85 gerileyerek 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazarda 2018 yılında 620 bin 937 adet satış gerçekleşmişti.
Geçen yıl bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 20,37 azalarak 387 bin 256, hafif ticari araç satışları yüzde 31,8 gerileyerek 91 bin 804 adet oldu. Toplam satışlar ise 620 bin 937 seviyesinde kaydedilmişti.
İthal satışı azaldı, yerli arttı
2018'de toplam 620 bin 937 adetlik toplam pazarda, Türkiye'de üretilen araç satışı 230 bin 493, ithal araç satışı da 390 bin 444 seviyesinde kayıtlara geçti. 2019'da ise yerli üretim araç satışı 206 bin 69, ithal araç satışı da 272 bin 991 olarak belirlendi.
2018'e göre kıyaslandığında geçen yıl yerli üretim araçların toplam satışlardaki payı artış gösterdi.
Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2018'de yüzde 37,1 iken, bu oran geçen yıl yüzde 43'e yükseldi.
Bu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı yüzde 63'ten yüzde 57'ye geriledi.

Yerli üretim araç satışlarında Fiat ilk sırada
Toplam otomotiv pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 76 bin 251 adetlik satışın 73 bin 441'i Türkiye'de üretilen araçlardan oluşan Fiat, yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.
Yerli üretim otomotiv satışlarında Renault 51 bin 258 adetle ikinci, Ford 33 bin 425 ile üçüncü, Toyota 22 bin 12 ile dördüncü ve Honda 17 bin 246 ile beşinci sırada yer aldı.

yaklaşık 48 bin 500 araç sattı
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında gerçekleştirdiği 48 bin 496 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Bunu yine Türkiye'de üretimi olmayan Fransız Peugeot 28 bin 861 adetlik satış rakamıyla izledi.

Ardından 20 bin 6 adetle Citroen ve 18 bin 59 adetle Opel sıralandı.
Ocak 2020 rakamları
Öte yandan yalnızca bu yılın ocak ayı değerlendirildiğinde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,75 büyüyerek 27 bin 273 oldu.
Yerli üretim araçların satış adedi 11 bin 239, ithal araçların ise 16 bin 34 seviyesinde kaydedildi.
Ayrıca söz konusu dönemde otomobil satışlarında yüzde 100,53, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 54,89'luk artış görüldü.
Markalara göre 2018 ve 2019'un aralık ayı itibarıyla otomotiv pazarındaki yerli ve ithal satış rakamları şu şekilde gerçekleşti:
YERLİ 2019İTHAL 2019TOPLAM 2019YERLİ 2018İTHAL 2018TOPLAM 2018
ALFA ROMEO02532530203203
ASTON MARTIN0181801616
AUDI010.02410.024013.29513.295
BENTLEY09901010
BMW09.5839.583012.72812.728
CITROEN012.03312.033012.30212.302
DACIA020.00620.006029.91829.918
DS02692690236236
FERRARI0202001818
FIAT73.4412.81076.25165.7754.28370.058
FORD33.42513.68247.10741.94823.48065.428
HONDA17.2463.10820.35423.7994.86228.661
HYUNDAI7.32616.57423.90012.89620.60633.502
INFINITI00001818
ISUZU850759251.6605782.238
IVECO01.3261.32601.5981.598
JAGUAR02442440220220
JEEP02.1232.12302.4302.430
KARSAN51105119600960
KIA06.3426.34209.6419.641
LAMBORGHINI099033
LAND ROVER01.3711.37101.2481.248
LEXUS0858505656
MASERATI0454505555
MAZDA041741701.0051.005
MERCEDES-BENZ014.93614.936022.43822.438
MINI01.2541.25401.3731.373
MITSUBISHI02.6272.6272003.9594.159
NISSAN013.06713.067026.34626.346
OPEL018.05918.059020.96020.960
PEUGEOT028.86128.861030.15230.152
PORSCHE03613610565565
RENAULT51.25813.71964.97755.84129.99885.839
SEAT05.9145.914010.38310.383
SKODA015.36915.369021.34021.340
SMART0444403535
SSANGYONG03713710396396
SUBARU066266201.4711.471
SUZUKI02.3812.38102.8782.878
TOYOTA22.0122.28924.30127.4146.56433.978
VOLKSWAGEN048.49648.496066.83466.834
VOLVO04.1554.15505.9435.943
TOPLAM: 206.069272.991479.060230.493390.444620.937

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Volkswagen, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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