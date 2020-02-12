Otomotiv sektörü dönüşümün kıyısında

Rapora göre, otomotiv sektöründe gelecek 10 yıldaki gelişmeler geçmiş 50 yıldakilerden çok daha etkili olacak. Teknolojik gelişmeler sonucunda mega trendlerin ve gelişen tüketici tercihlerinin kökten değiştirdiği sektör 2030'a kadar bambaşka bir yola girecek. Türkiye 'de ise sektör 2020'yi üretim ve ihracatta toparlanma hedefiyle geçirecek.

KPMG Türkiye'nin hazırladığı 'Sektörel Bakış 2020' serisinin otomotiv sektörünü ele alan raporu yayımlandı. Otomotiv sektöründe 2019'un değerlendirildiği, 2020'ye ilişkin beklentilerin sıralandığı rapor, sektörün içine girdiği 'teknolojik yıkım' sürecinin izini sürüyor. Sektörel Bakış 2020 – Otomotiv Raporu'na göre, otomobil dört tekerlekten oluşan 150 yıllık algısının ötesine geçip ulaşım aracı olmaktan çıkıyor, teknolojik ve akıllı bir araca dönüşüyor. 2020'den 2030'a kadar geçecek 10 yılda küresel sektör geçmiş 50 yıldan çok daha etkili değişimler yaşayacak.

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan otomotiv sektörünün, 150 yıllık tarihinin ardından radikal bir değişimin kıyısına geldiğini söyledi. Otomotiv üretiminin global ölçekte küçülmeye başladığına dikkat çeken Ölekli, "2017'de sekiz yıllık kesintisiz büyüme ile ulaşılan 97.4 milyon adetlik üretim rekorunun ardından 2018'de rakam 96 milyona geriledi. Avrupa'da Almanya büyüyor ama Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya daralıyor. ABD'nin 20.8 milyon adetlik üretimi, küresel üretimin yüzde 21'ini oluşturuyor. Küresel üretimin yarıdan fazlasını üstlenen Asya-Okyanusya üretim yüzde 2 daralarak 52.5 milyon adede geriledi. Bunun en önemli nedeni üretimi yüzde 4 azalan en büyük küresel oyuncu Çin'in gerilemesi. Türkiye'nin dünya payı ise 2017'de yüzde 1,8 iken 2018'de yüzde 1,6'ya geriledi. Avrupa içindeki payı da benzer şekilde daralarak ise yüzde 7,3 olarak gerçekleşti" dedi.

Yerli otomobil ve Alman yatırımı

Ölekli, 2019'a damga vuran gelişmeleri yerli ve milli otomobilin sahneye çıkması, BREXIT'le ilgili süreç belirsizliğinin başlaması, Volkswagen 'in Türkiye yatırımı olarak sıraladı. Ölekli, "Hem yerli otomobil süreci hem de Volkswagen'in yatırımı heyecan verici. Yerli otomobil kendi ekonomisini yaratacak. Volkswagen ise 2020'de yatırımla ilgili kararını verecek. Bu yatırım Türkiye'de yapılırsa Türkiye'ye yapılan yan sanayi yatırımlarının da artması bekleniyor" diye konuştu.