Otomotiv sektöründe koronavirüs aksaklığı yaşanmıyor
Otomotiv sektörü temsilcileri, dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı birtakım tedbirler aldıklarını ve üretimin devam ettiğini belirtirken, müşteri trafiğinde geçen haftaya göre büyük bir gerileme yaşanmadığını ifade ediyor.
18.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:08
Otomotiv sektörü temsilcileri, dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı birtakım tedbirler aldıklarını ve üretimin devam ettiğini belirtirken, müşteri trafiğinde geçen haftaya göre büyük bir gerileme yaşanmadığını ifade ediyor.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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