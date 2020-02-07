Otomotiv sektörüne nitelikli elemanlar yetişiyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen protokol kapsamında motorlu araçlar teknolojisi alanında nitelikli elemanlar yetiştirilmesi ve öğrencilerin sektöre kolay uyum sağlaması için yapılan çalışmalar sürüyor.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, SATSO bünyesinde faaliyet gösteren ve çoğunluğunu Otomotiv ve Yedek Parça Ticareti ile uğraşan üyelerin oluşturduğu 21. Meslek Komitesi üyeleri, projede yer alan firmalara ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda, projede iş ortağı olan Akgün Otomotiv, Otokur Otomotiv ve Tek Otomotiv firmalarına teşekkür ziyaretleri yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akgün Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Akgün, projenin sektörel anlamda birçok fayda sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında otomotiv bakım ve servislerimizde staj gören öğrencilerimizden oldukça memnunuz. Sektörümüzün en büyük ihtiyaçlarının başında nitelikli ve tecrübeli eleman gelmektedir. Gerçekleşen ve paydaşı olduğumuz bu proje ile öğrencilerin hem sektöre adaptasyonu başarılı oluyor hem de en son teknolojik gelişmeleri yerinde takip edebiliyorlar. Sektörümüzün her zaman daha fazla nitelikli elemana ihtiyacı var."

Kaynak: AA