Otomotiv Tüm Zamanların İhracat Rekorunu Yıl Bitmeden Kırdı

02 Aralık 2018 Pazar 11:46



02 Aralık 2018 Pazar 11:46

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, Kasım ayında çifte rekora imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Kasım ayında yüzde 5'lik artış ile 2 milyar 769 milyon dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, bugüne kadarki en yüksek Kasım ayı ihracatına ulaştı.Otomotiv, Ocak-Kasım döneminde de yüzde 12 artışla 29, 1 milyar dolar ihracat yaptı. Böylece 2017 senesine ait 28,5 milyar dolarlık ihracat rekorunu bu yılın bitmesine bir ay kala geride bırakan sektör, yıllık bazda ihracat rekorunu tazeledi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrimizin bu yılı hedeflenen 31 milyar doların da üzerinde bir ihracatla kapatmasını bekliyoruz. Böylece yıllık bazda üst üste 13. kez ihracat lideri olarak başarımızı taçlandıracağız" dedi.Çelik, "Otomotiv endüstrimizin bu yılı hedeflenen 31 milyar doların da üzerinde bir ihracat rakamı ile kapatmasını bekliyoruz. Böylece yıllık bazda üst üste 13. kez ihracat lideri olarak başarımızı taçlandıracağız. Kasım'da binek otomobiller ve yan sanayi ihracatı geçen yıl ile hemen hemen aynı gerçekleşirken, otobüs-minibüs-midibüs ve çekiciler ihracatı çift haneli arttı. AB ülkelerine ihracat artışı yüzde 8 olurken, Afrika ülkelerine ihracat da yüzde 33 arttı. Ocak-Kasım olmak üzere 11 aylık dönemde ise binek otomobiller ihracatı yüzde 6 artarken, otomotiv yan sanayi ihracatı, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da çift haneli artış gösterdi" şeklinde konuştu.Ürün grupları bazında bakıldığında otomotiv yan sanayi ihracatı Kasım'da yüzde 1 artarak 915 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 2 artışla 1 milyar 101 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 5 azalışla 448 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 29 artışla 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 1 azalırken, yine önemli pazarlardan Fransa ve İtalya'ya yüzde 7'şer, Romanya'ya ihracatta yüzde 19 düşüş yaşandı. Buna karşılık ABD'ye yüzde 13, Cezayir'e yüzde 277, Fas'a yüzde 28, Hollanda ve Slovenya'ya ihracatta yüzde 16'şar artış kaydedildi.Binek otomobillerde en büyük pazar olan İtalya'ya ihracat 19 azalırken, ABD'ye yüzde 32, Fas'a yüzde 38, İsrail'e ihracatta yüzde 77 düşüş oldu. Buna karşılık Birleşik Krallık'a yüzde 22, Almanya'ya yüzde 17, İspanya ve Slovenya'ya yüzde 48'er, Hollanda'ya da yüzde 20 artış yaşandı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a yönelik ihracat yüzde 24 düşerken, önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 24, Fransa'ya yüzde 18, ABD'ye yüzde 22, İspanya'ya ihracatta yüzde 30 düşüş, buna karşılık Slovenya'ya yüzde 57, İrlanda'ya yüzde 151, Danimarka'ya yüzde 75, Belçika'ya yüzde 19 artış kaydedildi.Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat Kasım'da yüzde 9 artışla 410 milyon dolar oldu. Kasım ayında Fransa'ya ihracat ise yüzde 3 azalarak 256 milyon dolar, İtalya'ya da yüzde 13 azalarak 246 milyon dolar olarak gerçekleşti. - BURSA