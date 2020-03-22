Otomotiv üreticileri salgınla mücadelede 'nefes' olabilir

Küresel otomotiv üreticileri, salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen otomotiv yerine, ihtiyaç duyulması halinde solunum cihazı gibi tıbbi ürünler üretebileceklerinin mesajını veriyor.

Kaynak: Dunya.com