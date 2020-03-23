Otomotiv üretimine ‘korona’ molası!
Ford Otosan, Toyota, Honda ve Mercedes'in ardından yan sanayi de üretime zorunlu mola veriyor.
23.03.2020 05:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 05:08
Ford Otosan, Toyota, Honda ve Mercedes 'in ardından yan sanayi de üretime zorunlu mola veriyor. 400 firmanın %80'i üretimi azaltacak, %15'i işletmelerini 2 hafta kapatacak. Sanayiciler, ihtiyaç halinde tıbbı malzeme üretmek için desteğe hazır olduklarını vurguladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ford Otosan, Mercedes, Honda, Ekonomi