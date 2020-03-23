Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Otomotiv üretimine ‘korona’ molası! - Ekonomi

Otomotiv üretimine ‘korona’ molası!

Ford Otosan, Toyota, Honda ve Mercedes'in ardından yan sanayi de üretime zorunlu mola veriyor.

23.03.2020 05:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 05:08
Otomotiv üretimine ‘korona’ molası!
Ford Otosan, Toyota, Honda ve Mercedes 'in ardından yan sanayi de üretime zorunlu mola veriyor. 400 firmanın %80'i üretimi azaltacak, %15'i işletmelerini 2 hafta kapatacak. Sanayiciler, ihtiyaç halinde tıbbı malzeme üretmek için desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ford Otosan, Mercedes, Honda, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı Ekonomi
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak Ekonomi
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Ekonomi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu Ekonomi
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Orta Doğu’nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Ekonomi
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor
Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Ekonomi
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Ekonomi
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Otomotiv üretimine ‘korona’ molası! - Ekonomi TOBB’dan koronaya karşı ‘nefes’ olacak kredi adımı - Ekonomi Kolonya, sirke, makarna ve bakliyat stokladık - Ekonomi “2020 sözleşmeli üretim hedefimiz 1 milyar lira” - Ekonomi Salgın çok şey değiştirecek - Ekonomi İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı - Haberler Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek - Ekonomi Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak - Ekonomi Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu - Ekonomi İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler 3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek - Ekonomi
Loading