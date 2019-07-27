Otomotiv yedek parça fabrikasının temel atma töreni
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Organize Saniye Bölgesinde kurulacak fabrikanın temeli atıldı.27.07.2019 15:58
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Organize Saniye Bölgesinde kurulacak fabrikanın temeli atıldı.
Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesinde (PORSAB) 3 bin 280 metre kare kapalı alanda faaliyet gösterecek olan otomotiv yedek parça (balata imalatı) fabrikası, Kaymakam Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, PORSAB Müdürü Muammer Yıldırım, fabrika sahibi Erdoğan Yücel'in katılımıyla temeli katıldı.
Fabrikada, yaklaşık 50 kişinin istihdam edileceği ve 2020 yılında faaliyete geçeceği bildirildi.
Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesinde (PORSAB) 3 bin 280 metre kare kapalı alanda faaliyet gösterecek olan otomotiv yedek parça (balata imalatı) fabrikası, Kaymakam Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, PORSAB Müdürü Muammer Yıldırım, fabrika sahibi Erdoğan Yücel'in katılımıyla temeli katıldı.
Fabrikada, yaklaşık 50 kişinin istihdam edileceği ve 2020 yılında faaliyete geçeceği bildirildi.
Pazaryeri, Bilecik, Güncel
Kaynak: AA