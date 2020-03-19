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Otomotiv yetkili satıcıları "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden memnum

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerinin altışar ay ertelenmesi, sektöre ciddi manada destek olur.

19.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:08
Otomotiv yetkili satıcıları
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerinin altışar ay ertelenmesi, sektöre ciddi manada destek olur. Bunlar personelin korunması için önemli." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine göre, perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri altışar ay ertelenecek.
OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, pakete ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sektörün zaten uzun zamandır desteklendiğini ifade ederek, yüzde 0,49 faiz oranının da devam etmesinin önemine değindi.
Açıklanan tedbir paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:
"Sektörün önündeki en büyük sıkıntı istihdamın nasıl korunacağı yönündeydi. Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerinin altışar ay ertelenmesi, sektöre ciddi manada destek olur. Bunlar personelin korunması için önemli. Bir de Kredi Garanti Fonu'nun da nakit akışı bozulduğunda devreye girmesi bizler için önemli fırsatlar... Dolayısıyla yine el birliğiyle bu işin altında da hep birlikte çıkarız. Hükumetimize de bu adımlardan dolayı teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Etiketler : Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel

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