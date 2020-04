Otomotiv yetkili satıcılarından "istihdamı koruyalım" çağrısı

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, sektörün 100 bin kişiyi istihdam ettiğini ve bu istihdamın korunması gerektiğini belirterek, "Özellikle Kredi Garanti Fonu ve Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının bir an önce pozitif bir şekilde sonuçlanıp tüm plaza sahiplerine bu şekilde bilgi verilmesinin önemle altını çiziyorum. Çünkü bu ikisi, işsizlik adına kırılma noktaları." dedi.Şahsuvaroğlu, AA muhabirine Skype üzerinden video konferans yoluyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) otomotive etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Bu yıl otomotiv sektörünün özellikle ocak ve şubat ayında senenin çok iyi gideceği sinyallerini verdiğini anımsatan Şahsuvaroğlu, "Fakat şubat sonu ve martın başında virüsün dünya genelinde etkili olmasıyla birlikte sektör ciddi manada yavaşladı. Mart ayının son 10 günü neredeyse showroomlara girişler minimum oldu. Nisan ayı sektör adına gerçekten çok zor bir viraj olarak önümüzde duruyor." ifadelerini kullandı.Ocak, şubat ve mart aylarının arzın az, talebin fazla olduğu bir dönem olduğunu vurgulayan Şahsuvaroğlu, şunları söyledi:"Özellikle ilk 2 aya baktığımızda geçen yıla kıyasla yüzde 90 yükselişlerle kapattık. Fakat martın 15 ile beraber virüsün etkisiyle martı 50 bin 8 adetle kapattık. Bu geçen senenin mart ayı ile kıyaslandığında yüzde 1,6'lık artışa işaret ediyor. Ancak nisan ayında son 10 yılın ortalamasının dahi altında kalacağız. Son 10 yılın ortalamasının en kötüsü 30 bin 971 nisan ayı performansıyla geçen yıldı. Bunun dahi altına ineceğimizi ön görüyoruz. Nisan ayında mart ayının yarısını yapabilirsek sektör iyi bir iş çıkarmış olur.""Kovid-19 olmasaydı marta 75 bin araç satardık"Virüsün etkileri öncesinde pazarın oldukça olumlu seyrettiğine dikkati çeken Şahsuvaroğlu, "Kovid-19 olmasaydı biz marta 75 bin satardık. Pazar oraya doğru gidiyordu. Ama Avrupa 'nın birden şalter indirmesi, fabrikaların frene basması, insanların en önemli önceliği sağlık, herkesin önünde sağlık açmazı olması, dolayısıyla bizim de birden frene basmamıza sebep oldu. Biz martı 50 binle kapatmak zorunda kaldık. Maalesef ön göremediğimiz bir alev topu nisan ve mayıs ayları var. Bu nisan ve mayıs ayları için Kısa Çalışma Ödeneği ve KGF başvurularımızın bir an önce sonuçlandırılması lazım ki biz de önümüzdeki 2 ayı kazasız belasız atlatalım." şeklinde konuştu."Piyasada çok kısıtlı araç stoku var"Şahsuvaroğlu, şu anda piyasada çok kısıtlı araç stoku olduğuna işaret ederek, "Mart ayında Avrupa'da bizim tedarikçilerimiz, markalar zaten fabrikalarını kapatmışlardı üretim yoktu. Dolayısıyla ancak yerli üreticilerin elinde bir miktar araç vardır. Muhtemelen ithal markalar da bayileri bu nisan ayını en azından bir miktar ürünle geçirmek için eminim ki Avrupa'dan bu dönemi geçirmek için araç bulunurluğu sağlıyorlardır." dedi."Mesai arkadaşlarımıza muhakkak sahip çıkmalıyız"Murat Şahsuvaroğlu, otomotiv yetkili satıcıları olarak istihdamın korunmasının gerekliliğine dikkati çekti.OYDER çatısı altında otomotiv yetkili satıcılarla beraber Türkiye'de 664 adet tüzel kişilik ve 970 civarında da plaza bulunduğunu bildiren Şahsuvaroğlu, otomotiv yetkili satıcılarının 70 bini direkt olmak üzere 100 bin kişiyi istihdam ettiğini ifade etti.Bu istihdamın korunması gerektiğini vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Bizler için bilançomuzun en önemli değeri, ekmeğimizi birlikte büyütüp, ekmeğimizi beraber bölüştüğümüz mesai arkadaşlarımız. Bizim gerekirse ceketimizi satıp, altımızdaki arabayı satıp mesai arkadaşlarımıza muhakkak sahip çıkmamız lazım." dedi."Kısa Çalışma Ödeneği ve KGF başvurularının sonuçlandırılmasını bekliyoruz"Şahsuvaroğlu, istihdamın korunması adına hükumetin attığı adımlardan memnun olduklarını ancak bunların bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:"Öncelikle Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde otomotiv sektörünün, otomotiv yan sanayinin ve otomotiv kiralama sektörünün de yer alması bizleri gerçekten memnun etti. Kısa Çalışma Ödeneği'ne Türkiye'deki tüm plazalar başvurdu. Özellikle Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının bir an önce pozitif bir şekilde sonuçlanıp tüm plaza sahiplerine bu şekilde bilgi verilmesinin önemle altını çiziyorum. Çünkü bu ikisi işsizlik adına kırılma noktaları. Bütün sektör adına olumlu bir karar da SGK, muhtasar ve KDV'lerimizi 6 ay öteledi hükumetimiz. Bu da bizler için bir avantaj. Bunun yanında ne yapılabilire bakarsak acaba doğal gaz, elektrik faturalarımız da üçer ay ertelenebilir mi diye düşünüyoruz. Çünkü bugün bizim en önemli konulardan bir tanesi ciddi manada hacmimizi küçültmek. Hacmimizi küçültelim ama personelimiz kaybetmeyelim. Dolayısıyla bu işin altından da geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine el ele vererek, elimizi taşın altına koyarak kalkalım. Bu süreci de doğru ve sağlıklı bir şekilde yönetmeliyiz.""Kovid-19'un haziran ayıyla birlikte küresel manada bir çözüme doğru gideceğini ön görüyoruz"Murat Şahsuvaroğlu, virüs sonrası dönemde Türk otomotiv sektörünün talebi karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Türkiye'de ciddi manada bir kurulu kapasite var. Bu kurulu kapasiteye hizmet eden buraya lojistik sağlayan bir yan sanayi var. Bizim öngörümüz haziran ayıyla birlikte Kovid-19'un küresel manada bir çözüme doğru gideceği yönünde. Haziran sonunda küresel manada bir sonuç bulursa ben inanıyorum ki üreticiler ve distribütörler hazirandan sonra yılın geri kalan kısmında yılın toplamının yarasını saracak sonuçları ortaya koyacaktır. Biz oradaki talebe fazlasıyla yetişiriz. Avrupa'da üretimini artırır bizleri destekler. Çünkü oradaki üretimin durması resesyona işarettir. Avrupa'nın da resesyona hiçbir şekilde tahammülünün olamayacağı bir dönemde olduğumuzu biliyoruz.""Derneğimize henüz bir Kovid-19 vakası bildirilmedi"Tüm bayilere sosyal mesafenin korunması ve alınması gereken tedbirlerle ilgili bildirim yapıldığını ve bunların titizlikle uygulandığını da aktaran Şahsuvaroğlu, sektörde bir pozitif Kovid-19 vakasına rastlanıp rastlanmadığına ilişkin ise "Şu an için yetkili satıcılarda pozitif bir vaka bildirimi bize yapılmadı. Ama bizim sektörde yoktur deme lüksüne de sahip değilim. Çünkü Türkiye'deki bütün yetkili satıcılar adına konuşuyorum. Testi pozitif olan arkadaşımız olursa bütün birimlerin hepsi karantinaya alınıyor. Ama derneğimize pozitif bir test vakasına ilişkin bilgi gelmedi." diye konuştu.

