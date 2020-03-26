Otomotivciler sağlık çalışanları için 2.500 maske üretecek
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve İTÜ Arı Teknokent iş birliğinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için hayati öneme sahip 2 bin 500 adet plexiglass- koruyucu kalkan maske üretimi gerçekleştirilerek Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek.
26.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:37
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve İTÜ Arı Teknokent iş birliğinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için hayati öneme sahip 2 bin 500 adet plexiglass- koruyucu kalkan maske üretimi gerçekleştirilerek Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Koronavirüs, Ekonomi