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Otomotivde ilk çeyreğin lideri Renault oldu

Türkiye'de üretim yapan Renault, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda bu yılın ilk çeyreğinde de ilk sırada yer alarak şubat ayında elde ettiği liderliğini sürdürdü.

05.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:28
Otomotivde ilk çeyreğin lideri Renault oldu
Türkiye 'de üretim yapan Renault , otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda bu yılın ilk çeyreğinde de ilk sırada yer alarak şubat ayında elde ettiği liderliğini sürdürdü.
AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılı üç aylık dönemde 88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Türkiye'de üretim yapan Renault, yılın ilk üç aylık döneminde 16 bin 275 adet satışla Türkiye otomotiv pazarında ilk sırada yer aldı.
Ardından 15 bin 977 adetle yine Türkiye'de de üretim yapan Fiat ve 14 bin 887 adetle de Alman otomobil üreticisi Volkswagen sıralandı.
Ford 12 bin 992 adetle dördüncü ve Toyota da 8 bin 17 adetle beşinci sırada konumlandı.
İlk çeyrekte 10 adetten az satan markalar
Markaların hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında Renault 15 bin 759 adetlik satışla birinci oldu. Ardından 11 bin 975 adetle Volkswagen ve 10 bin 671 adetle de Fiat sıralandı.
Yılın ilk çeyreğinde 10 adetten az satışlara bakıldığında, Infiniti marka araç satışı gerçekleşmezken, 1 adet Bentley, 2 adet Maserati, 3 adet Lamborghini, 4 adet Aston Martin, 6 adet Ferrari ve 7 adet de Alfa Romeo satıldı.
En yüksek satış C segmentinde
Öte yandan, 2020 yılı mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 45,1 artarken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 8,4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29,8 azalış izlendi.
Bu dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek pay yüzde 41,56 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 41 bin 408 adet ile sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 44,86'ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 71,51'e yükseldi.
Mart sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,4'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.
Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47,9'la yine sedan otomobiller oldu.
Bu yılın ilk çeyreğinde markaların otomobil ve hafif ticari araç toplam satış rakamları şöyle gerçekleşti:
MARKA1. ÇEYREK SATIŞ (ADET)
RENAULT16.275
FIAT15.977
VOLKSWAGEN14.887
FORD12.992
TOYOTA8.017
PEUGEOT7.786
DACIA6.454
OPEL5.430
HYUNDAI5.105
CITROEN4.269
MERCEDES-BENZ3.984
HONDA3.847
SKODA3.757
SEAT2.813
BMW2.234
AUDI2.189
KIA2.183
NISSAN1.797
JEEP1.030
VOLVO697
MITSUBISHI471
LAND ROVER365
SUZUKI319
MINI278
IVECO251
ISUZU171
SUBARU160
DS149
KARSAN138
SSANGYONG133
JAGUAR71
PORSCHE66
SMART36
MAZDA28
LEXUS21
ALFA ROMEO7
FERRARI6
ASTON MARTIN4
LAMBORGHINI3
MASERATI2
BENTLEY1
INFINITI0
TOPLAM124.403

Kaynak: AA

Etiketler: Volkswagen, Türkiye, Renault, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Otomotivde ilk çeyreğin lideri Renault oldu - Haberler

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