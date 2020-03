Otomotivde "koronavirüs aksaklığı" yaşanmıyor

Otomotiv sektörü temsilcileri, dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı birtakım tedbirler aldıklarını ve üretimin devam ettiğini belirtirken, müşteri trafiğinde geçen haftaya göre büyük bir gerileme yaşanmadığını ifade ediyor.Çin'de başlayan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını, dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, virüsün etkileri gündelik hayatın yanı sıra küresel ekonomide de etkisini gösteriyor.Virüsün merkezi haline gelen Avrupa'da birçok ülkede serbest dolaşım yasaklanırken, alınan katı tedbirler hayatın her alanına yansımaya başladı. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bırakıyor.Virüsün Türkiye 'de de görülmesiyle tüm sektörler, azami hassasiyetle yürütülmesi gereken bir sürece girdi. Ekonominin ve ihracatın lokomotifi olan otomotiv sektöründe de virüse karşı bazı tedbirler alınmaya başlandı.Türkiye'de üretim yapan firmaların yetkilileri, üretimde şu aşamada bir aksaklık yaşanmadığını ifade ediyor.Honda: "Üretimimize 2 vardiya olarak devam etmekteyiz"Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayilerde ve showroom'larda virüse karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.Üretimi aksatacak herhangi bir durumun şu an için söz konusu olmadığını belirten Kılıçer, şunları kaydetti:"Yurt içi ve dışı tedarikçilerimizle iletişimimiz sürekli olarak devam ediyor. Parça tedariki noktasında, sonraki dönemde üretimimizi aksatacak herhangi bir durum şu an için söz konusu değil. Üretimimize 2 vardiya olarak devam etmekteyiz. Diğer taraftan, gerek parça tedariki konusunda gerekse yaşadığımız virüs tehlikesi ile ilgili üretimi aksatacak bir durum ile karşılaşmamız durumunda konuyu tekrar gündemimize alıp ona göre karar vereceğiz."Toyota: "Showroom trafiğine yansıyan olumsuz bir durum gözükmüyor"Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt da Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak ilan edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından bir dizi önlemin hayata geçirildiği koronavirüs ile ilgili olarak Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ bünyesinde de birtakım önlemleri hayata geçirdiklerini söyledi.Bozkurt, kamu sağlığı başta olmak üzere yakınlarıyla birlikte müşterilerin, tüm Toyota ve bayi çalışanları ile aile bireylerinin de sağlığı açısından yararlı olacağına inandıkları bu önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.Bozkurt, ikinci bir açıklamaya kadar aldıkları önlemleri; "home ofis çalışma sistemine geçilmesi, yurt dışı seyahatlerinin iptal edilmesi, yurt içinde uçakla seyahat edilmemesi, çok gerekmedikçe seyahatlerin günübirlik yapılması ve otel konaklaması yapılmaması, acil olmayan tüm harici toplantıların ertelenmesi ve alternatif olarak Skype, video/telekonferans şeklinde yapılması, tüm bayi toplantısı ve eğitimlerin ertelenmesi, zorunlu durumlarda yapılan iş görüşmelerinde selamlaşma amaçlı tokalaşma, sarılma ve öpüşme gibi yakın temasta bulunulmaması" şeklinde sıraladı.Tedbir amaçlı aksiyonlar konusunda bayileri de bilgilendirdiklerini, riskleri doğru yönetmek adına bayilerin her bir çalışanının dikkate alması gereken önlemleri de tebliğ ettiklerini belirten Bozkurt, basın mensuplarına verecekleri test araçlarını da kapsamlı bir dezenfekte işleminden geçirerek teslim etmeye başladıklarını anlattı.Bozkurt, otomotive olan ilgide bir azalma görülmediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Dünya genelinde yaşananları ülkemizdeki durum ile kıyasladığımızda, hem devlet hem de vatandaşlarımız nezdinde tehlikeyi daha bilinçli ve daha iyi yönettiğimizi görmekteyiz. Mevcutta devletin ve Toyota Türkiye olarak bizlerin aldığı aksiyonların tamamı koruyucu ve önleyici mahiyettedir. Tüm yaşananlar elbette otomotiv sektöründe bazı zorlukları beraberinde getirecektir. Ancak alınan bu önlemler sayesinde virüsün daha fazla ve hızlı yayılımının önüne geçilmesini ve dolayısıyla otomotiv sektörüne etkisi olsa da bu etkinin sınırlı kalmasını temenni etmekteyiz. Ayrıca, şu aşamada showroom trafiğine yansıyan olumsuz bir durum gözükmüyor. Türkiye otomotiv pazarında büyük çaplı kayıp yaşanmayacağına inanıyor ve ümit ediyoruz."Oyak Renault: "Gelişmeleri günlük olarak yakından takip ediyoruz"Oyak Renault'dan yapılan açıklamada ise "Oyak Renault olarak fabrika bünyesinde kurmuş olduğumuz yönetim komitesi ile gelişmeleri günlük olarak yakından takip ediyoruz." denildi.Oyak Renault fabrikalarında üretimin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbirleri alıyor; çalışanlarımızı da korunma yöntemleri konusunda düzenli olarak bilinçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.Tofaş'tan yapılan kısa açıklamada ise yalnızca üretimin şu an için devam ettiği bilgisi paylaşıldı.OYDER: "Bütün otomotiv plazalarına tedbirler kapsamında bilgilendirme yaptık"Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, OYDER olarak bütün otomotiv plazalarına, alınacak tüm tedbirler kapsamında bilgilendirme yaptıklarını ve test araçlarının temizliği dahil olmak üzere gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.Showroom'ların düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirten Şahsuvaroğlu, "Showroom girişlerinde el dezenfektanı ve ateş ölçer cihazları var. Şu an OYDER olarak işe gelenlerin ateşini ölçüyoruz. Bu diğerlerinin sağlığı için de çok önemli. Hijyen konusunda bütün otomotiv yetkili satıcıları ciddi manada hassasiyet gösteriyor." dedi.Şahsuvaroğlu, virüs nedeniyle otomotive olan ilginin azalıp azalmadığına ilişkin de şunları kaydetti:"Şu an için bir sıkıntı yok ama showroom trafiği geçen haftaya göre az bir miktar geriledi. Şubattan marta çok yoğun bağlantılarla giderken, marttan nisana bu bağlantı hissiyatı yok. Geçen haftadan bu haftaya doğru baktığımızda ilgide koronavirüs endişesi nedeniyle özellikle batıya doğru yaklaştıkça az bir miktar gerileme var. Ama doğuya ve güneydoğuya baktığımızda orada henüz bunu göremiyoruz."

Kaynak: AA