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Otomotivde öğretmenlere özel indirim

Öğretmenler Günü nedeniyle uygulanan meslek indirimleri kampanyası çerçevesinde Hyundai Cangarlar Otomotiv, plazaya gelen öğretmenlere avantajlı teklifler sunduOtomobil sahibi olmak isteyen öğretmenler, plazada özel indirimlerle karşılandı.

24.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:35Otomotivde öğretmenlere özel indirim
Öğretmenler Günü nedeniyle uygulanan meslek indirimleri kampanyası çerçevesinde Hyundai Cangarlar Otomotiv, plazaya gelen öğretmenlere avantajlı teklifler sundu

Otomobil sahibi olmak isteyen öğretmenler, plazada özel indirimlerle karşılandı. Meslek indirimleri kapsamında Kona modellerinde yüzde 2'lik bir avantaj sunan Otomotiv firması, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ise özel avantajları da indirim kampanyasına dahil etti. Genel Müdür Hakan İbaç, öğretmenlerin yaşam boyunca mesleklerine devam edecek olan değerli bir yere sahip olduklarını vurgulayarak, yapılan indirimlerin yanı sıra bayi olarak özel avantajlar sunduklarını da dile getirdi. İbaç, "Bizi yaşama hazırlayan öğretmenlerimize ne kadar yardımcı olsak azdır. Onlar için elimizden gelen tüm kolaylıkları sunmaya çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA

Ekonomi

Kaynak: İHA

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