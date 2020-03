Otomotivde şubat ayının lideri Renault oldu

MARKA YERLİ İTHAL TOPLAM RENAULT 6.524 955 7.479 FIAT 5.522 372 5.894 VOLKSWAGEN 0 4.925 4.925 FORD 3.522 933 4.455 PEUGEOT 0 2.995 2.995 TOYOTA 2.740 124 2.864 DACIA 0 2.203 2.203 HYUNDAI 525 1.481 2.006 CITROEN 0 1.875 1.875 OPEL 0 1.801 1.801 MERCEDES-BENZ 0 1.719 1.719 SKODA 0 1.570 1.570 HONDA 1.266 172 1.438 SEAT 0 1.199 1.199 KIA 0 1.144 1.144 BMW 0 815 815 AUDI 0 733 733 NISSAN 0 367 367 JEEP 0 330 330 VOLVO 0 256 256 MITSUBISHI 0 167 167 LAND ROVER 0 151 151 SUZUKI 0 124 124 DS 0 101 101 ISUZU 80 3 83 IVECO 0 83 83 MINI 0 82 82 SUBARU 0 59 59 SSANGYONG 0 54 54 JAGUAR 0 47 47 PORSCHE 0 36 36 KARSAN 28 0 28 SMART 0 16 16 LEXUS 0 7 7 MAZDA 0 7 7 FERRARI 0 3 3 ASTON MARTIN 0 2 2 MASERATI 0 2 2 BENTLEY 0 1 1 LAMBORGHINI 0 1 1 ALFA ROMEO 0 0 0 INFINITI 0 0 0 TOPLAM: 20.207 26.915 47.122

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda bu yılın şubat ayında en fazla satış yapan marka Renault olurken, bunu sırasıyla Fiat ve Volkswagen izledi.AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, 2020 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47 bin 122 adet seviyesinde gerçekleşti. 24 bin 875 adet olan 2019 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,44 arttı.Yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv pazarında, Türkiye'de üretim yapan Renault, bu ay 7 bin 479 adet satışla liderliği Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den alarak ilk sıraya yerleşti.Ardından 5 bin 894 adetle yine Türkiye'de de üretim yapan Fiat ve 4 bin 925 adetle de Alman otomobil üreticisi Volkswagen sıralandıFord 4 bin 455 adetle dördüncü ve Peugeot 2 bin 995 adetle beşinci sırada konumlandı.Şubatta 3 Ferrari satıldıMarkaların 2020 yılı şubat hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında Renault 7 bin 251 adetlik satışla birinci oldu. Ardından 3 bin 908 adetle Fiat ve 3 bin 469 adetle de Volkswagen sıralandı.Şubat ayında Alfa Romeo ve Infiniti markalarından araç satışı gerçekleşmezken, 1 adet Bentley, 1 adet Lamborghini, 2 adet Maserati ve 3 adet de Ferrari satıldı.En yüksek satış C segmentindeÖte yandan, 2020 Şubat ayı sonunda otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 94,87 ile 1600cc altındaki otomobiller 56 bin 679 adetle sahip oldu. Ardından yüzde 1,31 payla 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,12 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.2019 Şubat sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 98,9 artarken 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobillerde yüzde 13,9 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29,4azalış görüldü.2020 yılı şubat sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 38 bin 128 adet ve yüzde 63,8 payla C segmenti ulaştı.Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi 28 bin 300 adet ve yüzde 47,4 payla yine Sedan otomobiller oldu.Bu yılın şubat ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti: