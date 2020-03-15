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Otomotivde üretim yüzde 4 arttı, ihracat aynı oranda azaldı

Otomotiv üretimi, yılın ilk iki ayında yüzde 4 artarak 237 bin 665 adet oldu.

15.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:47
Otomotivde üretim yüzde 4 arttı, ihracat aynı oranda azaldı
Otomotiv üretimi, yılın ilk iki ayında yüzde 4 artarak 237 bin 665 adet oldu. Bu dönemde ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak, 192 bin 577 adet olarak gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İhracat, Ekonomi

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