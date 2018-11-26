Otomotivin En Büyük İnsan Kaynağı Zirvesi Gerçekleşti

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 300 kurumdan profesyonelinin katılımıyla otomotiv sektöründe bu güne kadar gerçekleşen en büyük insan kaynağı zirvesi olan TOSB Gelişim Zirvesi'nde TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağı ile kurumları yarına taşımanın birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.

Türk iş dünyasında sürdürülebilirlik kavramının özellikle katma değerli sektörler yaratmak bakımından büyük önem arz ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Burhanoğlu, "Burada önemli husus Türkiye'deki şirketlerin kurumsal tekamüliyetlerini tesis ederek geleceğe hazırlanmalarıdır. TOSB olarak bizler de bünyemizde faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların kurumsallaşmalarına ve sürdürülebilirliklerine katkı sağlamak için pek çok komite kurduk. Özellikle sektörümüzün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağı ve kurumları yarına taşıyacak akıl terini akıtacak, karar vericilerin gelişimine katkı sağlamak birinci önceliğimizdir. Geleceğin otonom araçlarını üretecek insan kaynağını yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Mevcut insan kaynağımızı geliştirerek TOSB bünyesindeki firmaların insan kaynağını bugünden yarına hazırlıyoruz" dedi.

"OTOMOTİV SEKTÖRÜ DÜNYADAKİ HIZLI DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ"

Otomotiv sektöründe her şeyin çok hızlı geliştiğini belirten Burhanoğlu, "Otomotiv sektörü dünyadaki hızlı değişimin öncüsü. Gelişim Zirvesi bu yönden çok önemli. Bizler üyelerimize, sanayicilerimize sadece altyapı ile ilgili hizmetler vermenin dışında, insan kaynakları ve özellikle otomotivin geleceği ile ilgili konularda vizyon açıcı ve farkındalık yaratacak aktiviteler gerçekleştirmek istiyoruz. Bunların tam ortasında Gelişim Zirvesi çok önemli bir yer teşkil ediyor" diye konuştu.

"İÇ VE DIŞ TÜM PAYDAŞLARIMIZLA NETWORK ALANI TESİS EDİYORUZ"

"TOSB Gelişim Zirvesi" ile kurumsal gelişim profesyonelleri, danışmanlar, insan kaynakları yöneticileri, akademisyenler ve sosyal bilimcilerin bir araya gelerek sosyal gelişimi ve etkileşimi desteklemeyi hedeflediklerini belirten Burhanoğlu, "Komitelerimiz, bölgemizdeki kurum ve kuruluşların yetkinlik alanları çerçevesinde proje ve argümanlar geliştirmekle kalmayıp, bölgemizin gelişimine, iç ve dış tüm paydaşlarımızla network alanı tesis ederek kurumlarımızın gerek duyduğu sağlıklı iş platformları olarak önemli misyonlar üstlenmektedir. Bugün TOSB İK Komitesinin düzenlediği Gelişim Zirvesi'nde TOSB'un otomotiv sektöründe inovasyon başkenti olma vizyon ve misyonu üzerine yapmış olduğu çok önemli bir çalışmadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm katılımcılara fayda sağlamasını diliyorum " diyerek sözlerini noktaladı.

"TOSB ÇOK BÜYÜK BİR AİLE"

Programı sebebiyle zirvede yer alamayan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, hazırlamış olduğu video ile mesajlarını aktardı. TOSB'un çok büyük bir aile olduğunu belirten Kanca,"TOSB'da yaklaşık 25 bin çalışan var. Bunun 3 bini beyaz yakalı 22 bin de mavi yakalı. TOSB içerisinde birçok komitemiz mevcut fakat bunlar içerisindeki en aktifi İK Komitesi. İK Komitesi'nin düzenlemiş olduğu bu program bugüne kadar TOSB içerisinde düzenlenen en kapsamlı program oldu. Umarım ilk kez gerçekleşen bu zirve tüm katılımcılar için fayda sağlar. TAYSAD Başkanı olarak bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürü ediyorum" diye konuştu.

ZİRVEYE GENİŞ KATILIM

Önceki gün gerçekleşen zirvede; yöneticiler, yönetici adayları, genç yetenekler ve kurumsal gelişim profesyonelleri bir araya geldi. Değerli konuşmacıların katılım sağladığı "TOSB Gelişim Zirvesi", Kişisel ve Kurumsal Gelişim, Girişimcilik, İSG, İnovasyon, Enerji Verimliliği, Kalite Yönetimi, Ekonomi ve Yönetim Organizasyonu alanlarında sosyal gelişim ve etkileşime katkı sundu.