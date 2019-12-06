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Otopark görevlisinden anlamlı hareket

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinde otopark görevlisi olarak çalışan Ersin Ergün, soğuktan titreyen sokak köpeğinin üzerine battaniye örttü.

06.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:13Otopark görevlisinden anlamlı hareket
'nun ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinde otopark görevlisi olarak çalışan Ersin Ergün, soğuktan titreyen sokak köpeğinin üzerine battaniye örttü.

Görev yaptığı esnada kaldırımda soğukta titreyen sokak köpeğini gören Ersin Ergün, köpeğin karnını doyurduktan sonra karton üzerinde yatan köpeğin üzerini battaniye örterek ısınmasını sağladı. Park görevlisi Ersin Ergün'ün bu duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdir edildi. Bir vatandaş tarafından yardım ettiği esnada hayvana çekilen fotoğraf kısa sürede paylaşım rekorları kırarak, herkesin sokakta yaşayan hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiği vurgusu yapıldı. - ORDU

Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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