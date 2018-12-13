Otopark Haline Getirilen Alanın Geliri, Elazığspor ve Öğrencilere

Elazığ
'da kütüphane altında bulunan ve otopark alanı olarak düzenlenen yerden elde edilecek gelirin Elazığspor
ile öğrencilere burs olarak verileceği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İstasyon caddesinde, İl Halk Kütüphanesinin altında bulunan harabe görüntüsündeki alan esnaf ve vatandaşların talebi üzerine Vali Çetin Oktay Kaldırım
'ın talimatıyla İl Özel İdaresi ekipleri tarafından düzeltildi. Alanın düzeltilerek park haline getirilmesi sonrasında Elazığspor'un yaşadığı maddi soruna çözüm bulunması için otopark olarak değerlendirilmesine karar verildiği bildirildi.
Düzenlenerek otopark haline getirilen alandan elde edilecek gelirin Elazığspor hesaplarının borçlarından dolayı ipotek ve hacizli olduğu için valilikte açılan Elazığspor yardım hesabına aktarılacağı öğrenildi. Gelirin bir kısmı ile ise valilik tarafından üniversite okuyan Elazığlı ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verileceği öğrenildi. - ELAZIĞ
Oktay Kaldırım,Elazığ,Elazığspor
13 Aralık 2018 Perşembe 17:25