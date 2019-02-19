19 Şubat 2019, 19:55
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Otopark Görevlisinin, Yanında Kız Arkadaşı Olan Sürücüyü Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı

Kahramanmaraş'ta özel otoparktan çıkan sürücü, park parasını ödemediği gerekçesiyle seyir halinde iken park görevlisinden dayak yedi. Kavga, cep telefonuyla kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta özel otoparktan çıkan sürücü, iddiaya göre park parasını ödemeyince seyir halinde iken park görevlisinden yumruk yedi. Olay, çevredeki vatandaşların cep telefon kamerasıyla kaydedildi.

SÜRÜCÜYE YUMRUK ATTI

Olay, İsmet Paşa Mahallesi Yeni Hükümet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, siyah bir cipin sürücüsü otoparktan çıkarken park parasını ödemedi. Bunun üzerine park görevlisi koşarak, seyir halindeki aracın sürücüsüne yumruk attı.

"NASIL ÖNÜMÜZÜ KESEBİLİYORSUNUZ"

Sürücü yol ortasında aracını bırakıp aşağı indi. Park görevlisi bir anda sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırırken, sürücünün yanında bulunan kadın ise, "Nasıl önümüzü kesebiliyorsunuz? Hepinizden birden çocuğa çöküyorsunuz. Bir dakika ben bu işi çözeceğim" diye bağırdı.

Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından ismi öğrenilemeyen sürücü ve kadın aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Kahramanmaraş,kavga
Kaynak: İHA


YORUMLAR (17)
DELİ: Otopark parasını ödemeden kaçmış cipli arkadaş..Dayağı da yemiş..
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KOMA: Yani! Töremizde kadın varsa eyvallah abii denir. Ama Bu yumuşak gil kadına rağmen vuruyor.
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KEREMCAN: Türkiyenin her tarafi rezalet,
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KARTAL: Yaninda kız arkadaşın varsa daha dikkatli olacaksın.park parasını adam gibi ödeyeceksin.
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  • KARTALLAR YÜKSEK UÇAR : YAHU YA DAHA İLERİ GİDİP SİLAH ÇEKSEYDİ. ALLAH KORUSUN...DAHA DA BETERİ OLABİLİRDİ...MANTIKLI OL...AİLEN VARDIR SENİN...KADININ YANINDA NE DEMEK ERKEK DÖVMEK..SENİN GURURUN ONURUN YOKMU HİÇ..
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