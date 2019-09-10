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Otopark kavgasında ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Gaziantep'te komşular arasında otopark meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

10.09.2019 13:07 Otopark kavgasında ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Gaziantep'te komşular arasında otopark meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Komşular arasında otopark meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız hayatlarını kaybetmişti, 5 kişi de yaralanmıştı. Hayatlarını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konulmuştu. Otopsi merkezinde işlemleri tamamlanan Faik Kormaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız'ın cenazeleri defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan silahlı kavga olayına karışan şüpheliler Cevdet D., İbrahim D. ve Yakup D. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - GAZİANTEP

Hüseyin Yıldız, Adem Yıldız, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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