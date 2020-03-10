Menü
Haberler ›› Güncel ››Otopark kavgasında silah ve bıçak kullanıldı: 3 yaralı - Güncel

Otopark kavgasında silah ve bıçak kullanıldı: 3 yaralı

ADANA'da aracını park ettiği otoparkın görevlileriyle tartışan Volkan Erkara (31), 2 otopark görevlisini tabancayla yaraladı.

10.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:57
Otopark kavgasında silah ve bıçak kullanıldı: 3 yaralı

ADANA'da aracını park ettiği otoparkın görevlileriyle tartışan Volkan Erkara (31), 2 otopark görevlisini tabancayla yaraladı. Otoparkçıların sol bacağından bıçakladığı Erkara da hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Tebebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Adliyesi'ne giden Volkan Erkara, adliye çevresinde bulunan bir otoparka aracını park etti. Bu sırada Erkara ile otoparkın işletmecisi 2 kişi, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu otoparkçılardan biri cebindeki bıçağı çıkararak Erkara'ya savurdu. Erkara ise üzerindeki ruhsatsız tabanca ile 2 otoparkçıya ateş açtı. Olay sonrası otoparkçılardan biri başından yaralanırken, diğeri ise sırt kısmından vuruldu. Volkan Erkara ise sol bacağına gelen bıçak darbesiyle yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralandıktan sonra olay yerinden 200 metre ileride bir binanın önünde kanlar içinde oturan Erkara'yı görenler, polise ve ambulansa haber verdi. İsimleri henüz bilinmeyen yaralı iki otoparkçı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bıçakla yaralanan Volkan Erkara ise bir diğer ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİSLERE DURUMLARINI SORDU

Otoparkçıları silahla yaralayan Volkan Erkara, ambulansın beklendiği sırada olay yerine gelen polis ekiplerine, "Vurduğum 2 kişiden birinin durumu ağırdı sanırım. Nasıl oldular? Bir bilginiz var mı? Öldü mü?" diye sordu.  Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken etrafa sıçramış boş kovanları topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı Güncel
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi Güncel
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı Güncel
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor