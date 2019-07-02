02.07.2019 12:15
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otoparka dadanan hırsızlar yakalandı

Otoparka dadanan hırsızlar yakalandı

Şanlıurfa'da tarihi mekanları ziyarete gelen vatandaşların araçlarından hırsızlık yapan şahıslar, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa 'da tarihi mekanları ziyarete gelen vatandaşların araçlarından hırsızlık yapan şahıslar, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıklıgöl ve müze otoparkında son günlerde meydana gelen otomobilden hırsızlık olayları ile alakalı olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde ziyaretçilerin otomobillerini açarak içerisinde kişisel malzemeleri çalan S.A., V.S. ve S.Ç. isimli şahıslar hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Şahıslar ile alakalı yapılan araştırmalarda şüphelilerin daha önce de 3 ayrı araçtan hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların araçlardan çalmış oldukları 4 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar ve 1 adet dizüstü bilgisayar bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Şanlıurfa , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:32 Sokak ortasında eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
12:31 Kartal'da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı
12:29 Madımak olayının yıl dönümünde yüzlerce kişi Sivas'ta bir araya geldi
12:25 Eve geldiğinde şoke oldu
12:25 Kafa kafa çarpışan otomobillerden biri tarlaya uçtu: 5 yaralı
12:25 Eski Bursa Valisi Harput yeniden yargılanacak
12:24 Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu