Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir sitenin otoparkında park etmiş motosiklette çıkan yangın 3 araca daha sıçradı. Yoğun dumandan etkilenen biri bebek 3 kişi hastaneye kaldırılırken, birbirine girerek kavga eden araç sahiplerini polis güçlükle ayırdı.

BİNADA YOĞUN DUMAN OLUŞTU

Pendik'in Sapanbağlar Mahallesi bir sitenin otoparkında meydana gelen olayda, otoparkta şarj edilen elektrikli motosiklet birden alev aldı. Elektrikli motosikletin yanmasıyla yangın otoparkta bulunan 3 araca daha sıçradı. Otoparkta alev araçların yanmasıyla otopark kısmında ve binada yoğun duman oluştu.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otoparkta yanan araçlar söndürüldü. Yoğun dumandan ise biri bebek 3 kişi etkilendi. Dumandan etkilenenlere 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti. Daha sonrasında dumandan etkilenen biri bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ SAHİPLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Olayın ardından araç sahipleri kavga ederek birbirine girdi. Polis ekipleri kavgaya tutuşan araç sahiplerini güçlükle ayırdı.