07 Kasım 2018, 23:08

Sürücü, Otopark Ücreti İsteyen Görevliye Tüfek Doğrulttu! Korku Dolu Anlar Kamerada

Ankara'da bir otoparkta kendisinden para isteyen görevliye sinirlenen sürücü, aracından tüfekle indi. Tüfekle havaya bir el ateş eden sürücü, daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da, iddiaya göre görevlinin otopark ücreti istediği otomobildeki kişinin, araçtan indikten sonra pompalı tüfekle havaya ateş açması büyük panik yarattı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖREVLİ OTOPARK ÜCRETİNİ ALMAK İÇİN SÜRÜCÜNÜN YANINA GİTTİ

Olay, bugün Çankaya Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen ticari araç, ücretli otoparktan ayrılarak ilerledi. Bu sırada otopark görevlisi olduğu öne sürülen kişi otopark ücretini istemek için ticari aracın arkasından yürüdü. Bunun üzerine ticari araçtan önce bir kişi ardından ise sürücüsü indi.

ARACINDAN TÜFEKLE İNEN SÜRÜCÜ HAVAYA ATEŞ ETTİ

Sürücü elinde bulunan pompalı tüfeği kendisinden otopark ücreti isteyen kişiye doğrulttu. Tüfek bu sırada havaya doğru ateş aldı. Tüfeği doğrultan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Şans eseri hiç kimsenin yaralanmadığı olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Çankaya,Ankara,Maltepe Mahallesi
07 Kasım 2018 Çarşamba 23:08



YORUMLAR (10)
HASAN: oglum bu nasil bir sogukkanlilik. . . . . .
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ISPARTA LI BOKSÖR. PİSKOLOK: otopark cılara acımayın bunlar çeyrek mafyacılık yapıyorlar.
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TÜRK: Şİmdide bu işin cılkı çıktı ver üç beş kuruş al bi avcılık evragı tamam herkesin arabasında elinde bi pompalı tüfek hadi hayırlı ülkem
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HIMMM: Silaha o kadar hakim ki katil daha önce çok kez kullanmış belli.Allah ana babasına sabırlar versin ölenin.Allah böylelerinden herkesi korusun..
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SİZİ NEDEN TOPLAMİYORLAR: Tam aksine birde icerdeki piskopatlari salmaya uğraşiyor birileri.
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