Otoparkta Yanan Araç Kullanılmaz Hale Geldi

Balıkesir
'in Manyas
ilçesinde park halindeki ticari araç elektrik sisteminden kaynaklandığı tahmin edilen bir arızadan dolayı yandı.
Manyas Çarşı içerisindeki otoparkta park halinde bulunan İlhami Acar'a ait 10 K 0061 plakalı ticari araç elektrik sisteminden kaynaklandığı sanılan yangın sonrası yanarak kullanılamaz hale geldi. Otoparkta alev alan ticari aracın çevresindeki diğer araçlar yanan aracın yanından hızla uzaklaştırılarak, araçlara sıçramasını önlediler. Ticari araç yangınına ilk müdahale eden yakında bulunan Belediye Zabıtası ile Fen İşleri Müdürlüğü
personeli oldu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra olay yerine gelen İtfaiye
ekipleri soğutma çalışmalarını yaparken, aracın kullanılamaz hale geldiği ve zararın 20 bin TL. civarında olduğu belirtildi. - BALIKESİR
Manyas,Balıkesir
07 Aralık 2018 Cuma 17:51