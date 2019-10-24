Otoparktan çıkan otomobil taksiyle çarpıştı

Esenyurt
'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Muhammet Samet K. yönetimindeki 34 NK 5439 plakalı otomobil, caddeden geçen Sercan Ö'nün kullandığı 34 THC 07 plakalı taksiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi refüje çıkarken, araçtaki yabancı uyruklu Hazel Ernah N. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.