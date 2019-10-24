Haberler » Güncel » Otoparktan çıkan otomobil taksiyle çarpıştı

Otoparktan çıkan otomobil taksiyle çarpıştı

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

24.10.2019 18:45
Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Muhammet Samet K. yönetimindeki 34 NK 5439 plakalı otomobil, caddeden geçen Sercan Ö'nün kullandığı 34 THC 07 plakalı taksiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi refüje çıkarken, araçtaki yabancı uyruklu Hazel Ernah N. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Otoparktan çıkan otomobil taksiyle çarpıştı

Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:56 Eskişehir'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 30 gözaltı
19:56 10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi iddiası
19:54 Bakıcı tarafından darp edildiği iddia edilen yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
19:52 TZOB Başkanı Bayraktar: "Çiftçinin hükümetten beklentisi borçların yapılandırılması"
19:52 Sakarya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
19:50 - Tel Abyad'da hayat normale dönüyor
19:50 Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı
24.10.2019 19:57:47