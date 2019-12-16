Otopsi odasında bir kadın cesediyle ilişkiye giren görevliyi polis bastı

Instituto Medico Legal isimli tıp merkezininin morgunda görevli otopsi uzmanı şahsın kadın cesetle cinsel ilişkiye girerken polis tarafından yakalanması Brezilya gündemine bomba gibi düştü.

OTOPSİ YAPILMAYI BEKLEYEN CESETLE İLİŞKİYE GİRDİ

Olay Brezilya'nın Amazonas eyaletinin Manuas kentinde meydana geldi. Brezilya yerel basınında yer alan haberlere göre, Instituto Medico Legal isimli top merkezinde otopsi uzmanı olarak görev yapan 52 yaşındaki Wanderley dos Santos Silva isimli şahıs, desteklediği futbol takımının kupayı kazanması üzerine geçenin geç saatlerine kadar eğlendi. Eğlencede alkolü fazla kaçıran Silva, sabaha karşı çalıştığı kuruma geldi. Otopsi odasına giren Silva, otopsi yapılmayı bekleyen cesetle cinsel ilişkiye girdi.

ADLİ TIPTA GÖREVLİ POLİS MEMURU CESETTEN DELİL TOPLAMAK İÇİN ORADAYDI

Adli Tıp'ta görevli bir polis memuru, ölen kadınla ilgili delil toplamak üzere otopsi odasına girdiği anda şok manzarayla karşılaştı. Durumu farkeden Silva, pantolonunu çektikten sonra olay yerinden kaçtı.

ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN KOVULDU

Otopsi odasında yaşanan iğrenç olay, polis memuru tarafından derhal Adli Polis Departmanı'na rapor edildi. Silva, ismi belirlenemeyen bir arkadaşıyla birlikte işten kovuldu.

TAKIMI KUPAYI KAZANINCA İŞTEN AYRILIP ALKOL ALDI

Manuas Kamu Güvenliği Sekreteri olayla ilgili yaptığı açıklamada, Silva'nın o gün görevli olduğunu ancak Libertodores Kupası'nı kazanan Flemengo takımının galibiyetinin ardından kutlama yapmak için ayrıldığını, sabah saatlerinde ise sarhoş bir şekilde iş yerine döndüğünü ve bu sırada kadın cesetle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

CEZASI 2 İLA 3 SENE ARASINDA

Öte yandan, "nekrofili" olarak adlandırılan cesetle cinsel ilişkiye girme durumunun 2003 yılına kadar Brezilya'da suç olarak kabul edilmediği öğrenildi. Ülkede 2003 yılında hazırlanan "Cinsel Suçlar Yasası'yla" birlikte cesetle cinsel ilişkiye giren 52 yaşındaki Wanderley dos Santos Silva isimli şahsın mahkemede suçu ortaya çıkarıldığı takdirde 2 ila 3 sene hapis cezasına çarptırılabileceği öğrenildi.