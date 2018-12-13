Otopsi Yapılmadan Defnedilen Kadının Mezarı Açıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:10



13 Aralık 2018 Perşembe 12:10

İzmir'in Konak ilçesinde başından silahla vurulmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ve defnedilen kadının mezarı, otopsi işlemi için açıldı.Eşrefpaşa semtinde 19 Ekim'de bir otomobilde Salih Erduğan tarafından silahla başından vurulması sonucu ağır yaralanan Nilüfer Yetim (42), 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.İlk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yetim, 49 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.Yetim'in cenazesi, hastane yetkililerinin düzenlediği ölüm raporuyla ailesine teslim edildi ve 7 Aralık'ta Güzelbahçe ilçesindeki Çamlı Mezarlığına defnedildi.Cesedin otopsi yapılmadan defnedildiğini fark eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığına yazı yazdı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedin fethi kabir yapılarak adli tıpa gönderilmesini talep etti.Bir cumhuriyet savcısının nezaretinde 3 saatlik çalışma sonucu açılan mezardan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, cesedi otopsi yapılmadan ailesine teslim eden hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.