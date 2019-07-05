05.07.2019 23:21
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Otostop çeken öğrencileri gasp eden 3 zanlı tutuklandı

Otostop çeken öğrencileri gasp eden 3 zanlı tutuklandıMANİSA - Manisa'da otostop çeken üniversite öğrencilerini, askerleri ve yolda kalan vatandaşları kiraladıkları araçlara alarak ıssız yerlerde önce darp edip, ardından telefon ve paralarını gasp eden 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Otostop çeken öğrencileri gasp eden 3 zanlı tutuklandı
MANİSA - Manisa'da otostop çeken üniversite öğrencilerini, askerleri ve yolda kalan vatandaşları kiraladıkları araçlara alarak ıssız yerlerde önce darp edip, ardından telefon ve paralarını gasp eden 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Manisa'da kiralık araçlarla Manisa-İzmir, İzmir-Manisa, İzmir-Turgutlu, Turgutlu-İzmir arasında otostop çeken üniversite öğrencileri, dağıtımda veya terhis olan askerleri ve yolda kalan vatandaşları araçlarına alan şüpheli şahısların araçlarına aldıkları kişileri ıssız yerlerde darp edip korkutarak telefon ve paralarını gasp ettikleri tespit edildi. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda şüpheli A.Z., M.B. ve Z.G. yine kiraladıkları araçla yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgularında suçlarını kabul ederken, 20'ye yakın vatandaşı gasp ettiklerini ve mağdurların uygunsuz videolarını çekerek sosyal medyadan yayınlamakla tehdit ettiklerini itiraf etti. 3 zanlı Manisa Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki sorguları tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otostop çeken öğrencileri gasp eden 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA
Manisa, 3. Sayfa

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