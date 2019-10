Otostop için yola çıkan liseli genci, tartıştığı motosikletli bıçakladı

Otostop için yola çıkan liseli genci, tartıştığı motosikletli bıçakladıİSTANBUL - Büyükçekmece 'de cadde üzerinde otostop yaparak evlerine giden liseli öğrenciler ile motosikletli sürücü arasında "dikkatli sür" kavgası çıktı. Çıkan kavgada lise öğrencisi karnın sol alt tarafından bıçaklanırken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Olay, dün saat 16.00 sırasında Çakmaklı Mahallesi Hadımköy yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çevrede okuyan lisede bulunan öğrenciler otobüslerin ve minibüslerin yoğun olduğu gerekçesiyle cadde üzerinde otostop çekerek evine gitmek için beklemeye başladı. Bu sırada yolda bekleyen öğrenci O.K ile yoldan geçen motosikletli gençler arasında " dikkatli sür" tartışması yaşandı. Yaşanan kavga sırasında iddiaya göre O.K. tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken çağrılan sağlık ekipleri O.K.'yi yakında bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayın faili yakalamak için çalışma başlattı.Yaşananları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan bir vatandaş, öğrencilerin sürekli olarak olayın yaşandığı yerde caddeye çıkarak otostop yaptıklarını kaydederek, " Her gün bu kalabalık var burada. Yolda otostop çekerken bir tane motosikletli üzerine sürüyor. Çocuk da ne sürüyorsun falan diyor. Motosikletli de durmuş herhalde kavga ve arbede yaşanmış. Yapan kişi de motosikletliymiş öyle söyledi buradaki çocuklar" dedi.Öğrenciler otostop çekmeye devam ettiYaşanan olayın hemen sonrasında yaralı gencin okulunda bulunan diğer gençler ise otostop çekmeye devam ettiği görüldü. Otostop çeken gençlerin yola atlayarak araçları durdurmaya çalıştığı görüldü.Yaşanan arbede anları güvenlik kamerasındaYaşanan arbede anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin kalabalık içindeki arbede anı, motosikletli şüphelinin tekrar motosiklet ile kaçması ve ambulansın gence müdahalesi yer alıyor.