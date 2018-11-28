Otoyol Çalışmasında Beton Bloğun Düşmesi

Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy
, Kuzey Marmara
Otoyolu'nun Kocaeli- Gebze
kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton bloğun düşmesine ilişkin, "Olay yerindeyim. Şu an çıkarılan herhangi bir cenaze söz konusu değil." dedi. Vali Aksoy
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Olay yerinde olduğunu aktaran Aksoy, "Şu an çıkarılan herhangi bir cenaze söz konusu değil." dedi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Kocaeli sınırları içinde devam eden Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl
kesiminde, Osmangazi
Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadüğe, ikinci kademe beton döküldüğü sırada beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte düşmesi sonucu iş kazasının meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, saat 10.55'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun iletilmesi üzerine bölgeye derhal AFAD
, UMKE arama ve kurtarma ekiplerinin sevk ediliği belirtilerek, "Ayrıca 5 ambulans ile itfaiye araçları ve ekipleri de sevk edilerek arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İlk gelen bilgilere göre 4 işçinin beton blok altında kaldığı değerlendirilmiştir. Ancak beton bloğun çok ağır olması nedeniyle kırılmak ve kaldırmak suretiyle kurtarma çalışmalarına tüm ekiplerin yoğun çalışma ve koordinasyonuyla devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Marmara,Hüseyin Aksoy,Kocaeli
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:17